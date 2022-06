Wesley Safadão faz procedimento para aliviar dores na coluna

Equipe de Wesley Safadão revela qual é o diagnóstico do cantor após ele sentir dores na região da coluna

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 21h43

Nesta segunda-feira, 27, a equipe de Wesley Safadão se pronunciou por meio do Instagram, sobre as dores na coluna que o cantor vinha sentindo.

“Wesley apresentou um quadro de espondilodicopatia degenerativa da coluna lombosacra associada a hérnia discal lombar com importante compressão das estruturas neurológicas dentro do canal vertebral”, revelou a equipe do artista.

Ainda segundo a nota, o cantor passou por um procedimento para aliviar as dores, já está se recuperando e passa bem.

Os shows de Wesley que aconteceriam nesta segunda-feira, 27, e terça-feira, 28, na Bahia, Sergipe e Alagoas foram cancelados.

“Em breve ele retornará aos palcos com toda a alegria e saúde que sempre apresentou”, afirmou a equipe do cantor após agradecer as mensagens de carinho enviadas pelos fãs.

