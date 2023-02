Anitta surge estilosa ao compartilhar fotos mostrando seus looks para festa pré Grammy

A cantora Anitta participou de uma festa dias antes da premiação Grammy e compartilhou os looks escolhidos para o evento

Neste domingo, 5, a maior premiação da música, o Grammy acontece em Los Angeles. A cantora brasileira Anitta, que está indicada na categoria Artista Revelação, já está se preparando para a cerimônia e participando de diversas festas pré- Grammy.

Em seu Instagram, a dona do hit “Envolver” compartilhou uma série de fotos mostrando seus looks para uma destas festas antes da premiação. A artista compartilhou três looks divididos em duas postagens.

O primeiro look era composto por um cropped branco que deixava os braços da carioca à mostra. Para completar o visual, Anitta vestia uma longa saia jeans com franjas em seu final.

Os outros dois looks da cantora para a festa eram um look monocromático prateado composto por cropped e saia. A indicada ao Grammy ainda escolheu um look para performar na festa promovida por uma plataforma de streaming de música, que era formado por um top jeans com brilhantes, uma saia curtinha jeans com brilhantes e franjas e uma longa bota também jeans.

Nos comentários, alguns artistas celebraram a indicação da brasileira para a premiação. O cantor Jão comentou: “Deus abençoe”. E Pocah escreveu: “Vem Grammy”.

Os fãs da cantora adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Tão diva”, escreveu um seguidor. “Perfeita”, exclamou outro fã.

Nervosa!

Nesta semana, Anitta foi aos seus stories desabafar e comentar como está o coração na véspera do Grammy.

“Para todo mundo que me perguntou como está a ansiedade para a semana do Grammy, agora sim eu entrei na energia do Grammy. Agora estou pirando o cabeção!”, comentou a cantora.