Anitta revela que está com um novo namorado

Anitta conta que tem um novo crush, mas faz mistério sobre a identidade do eleito: 'Tem alguns dias'

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 13h07

A cantora Anitta (29) está apaixonada novamente! Nesta semana, a cantora participou de uma entrevista no canal BurbuTV e revelou que está com um novo namorado. Porém, ela não revelou quem é o novo crush.

“Estou com alguém. Já tenho uma pessoa agora que vou casar e ter filhos”, disse ela. Então, a apresentadora questionou: “Tem namorado?”. E a artista respondeu: “Sim, agora sim, neste momento. É muito novo, tem alguns dias, só dois”. Então, Anitta ainda contou que o novo affair não é latino e só fala em inglês.

Em outro momento da entrevista, a cantora foi questionada se considera Maluma e J Balvin como irmãos. “Maluma estou esperando o dia que vamos poder casar e algo assim”, disse ela, e logo completou: “Estou brincando, somos amigos e não irmãos”.

Anitta está solteira desde que terminou o affair com um jogador de futebol americano. Os dois viveram um romance no início do ano, mas ela também não revelou a identidade dele.

Assista ao vídeo da entrevista de Anitta: