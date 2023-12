Ana Castela revela bastidores de encontro com Roberto Carlos: "Muito carinhoso"

Em entrevista à CARAS Brasil, Ana Castela contou detalhes de sua participação no Especial Roberto Carlos, da TV Globo

Um dos destaques da música brasileira em 2023, a cantora Ana Castela vai terminar o ano em grande estilo. Isso porque a artista fará uma participação especial no Especial Roberto Carlos, da TV Globo. Em entrevista à CARAS, a artista revelou detalhes dos bastidores da atração e como foi conhecer o rei de pertinho.

"Fiquei muito emocionada e honrada com esse convite, nunca imaginei que poderia cantar com o Roberto Carlos, ele é rei né? Fora que eu tava ali por mim e pelos meus pais que estavam na primeira fila me assistindo e emocionados", disse ela sobre a atração, que está marcada para ser exibida nesta sexta-feira, 22.

A sertaneja completou dizendo que ficou um pouco tímida de estar ao lado de um ídolo brasileira, mas Roberto fez questão de deixa-la confortável. "O ensaio foi incrível, Roberto foi muito carinhoso e paciente comigo, sempre buscando deixar a música no melhor tom pra mim. Ele foi perfeito, fiquei muito feliz", contou.

Ela completou dizendo que o público poderá ver um pouco de quando a emoção tocou seu coração durante o especial. "Meus pais estavam na primeira fileira e ficaram muito emocionados em me ver cantando, lembrarei desse momento para sempre", afirma.

Com agenda cheia e diversos hits na boca do povo, Ana não tem o que reclamar. A artista fez um rápido balanço sobre tudo o que aconteceu na sua carreira neste ano e garante que está satisfeita: "Posso dizer que 2023 foi um ano muito especial na minha carreira".

"Gravei meu primeiro DVD, cantei fora do país, nas maiores festas do Brasil, conheci tanta gente legal e agora fecho com chave de ouro no especial do rei e sendo a cantora mais ouvida do Spotify, um sonho né", finaliza a namorada do cantor Gustavo Mioto.