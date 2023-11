Mãe de Ana Castela revela proximidade da filha com Roberto Carlos: 'Um vô'

Em conversa com a CARAS Brasil, Michele e Rodrigo, pais de Ana Castela, celebraram apresentação da filha com Roberto Carlos

Ana Castela (19) cantou ao lado de Roberto Carlos (82) na gravação do especial de fim de ano do artista, nesta quarta-feira,19. Em entrevista à CARAS Brasil, Michele e Rodrigo, os pais da cantora, celebraram a conquista da boiadeira e comentaram a proximidade dela com o grande músico.

"Ela é de falar pouco, mas ela falou assim: 'Mãe, ele é um vô para mim'. Ela simplesmente amou ele", afirmou a mãe de Ana Castela . "É um sonho realizado, a Ana com dois anos de carreira cantar com o Rei Roberto Carlos... cheguei aqui tremendo, nervosa com ela subindo no palco para cantar."

"É um orgulho", acrescentou Rodrigo. Michele ainda comentou que a filha estava tranquila. "A Ana é muito tranquila, ela faz parte de outra geração. Tudo o que ela ouviu de Roberto Carlos, ela ouviu da gente. Quando escolheram a música para ela cantar, eu falei: 'Meu Deus Ana!' e eu cantava a música o dia inteiro. É um presente. Ela é tão jovem de profissão."

Leia também: Ana Castela se torna cantora mais ouvida do ano em ranking; veja lista

Ainda nesta quarta, a plataforma de streaming de áudio Spotify divulgou o ranking de artistas e canções mais ouvidas no Brasil em 2023. Ana Castela ocupou a primeira posição no ranking dos músicos mais escutados, e também ficou em 1º lugar com o sucesso Nosso Quadro.

Os pais da artista exaltaram o sucesso da cantora, e ainda disseram que não conseguiram assimilar tudo o que aconteceu nos últimos dois anos. "Eu não me acostumei ainda, acho que nunca vou me acostumar", disse Michele. "Estamos fingindo normalidade", completou Rodrigo.

Além de Ana Castela dividindo o palco com Roberto Carlos, a noite especial foi prestigiada por outras celebridades. Nomes como Ary Fontoura, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha estiveram presentes na gravação, que aconteceu em uma casa de eventos na zona oeste do Rio de Janeiro.

CONFIRA ENTREVISTA DE ARY FONTOURA DURANTE O ESPECIAL DE ROBERTO CARLOS: