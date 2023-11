Ary Fontoura celebra amizade com Roberto Carlos: 'Faz parte de muitas coisas'

Em conversa com a imprensa, o veterano da atuação Ary Fontoura exaltou Roberto Carlos e comentou sobre a longeva amizade que tem com o músico

Ary Fontoura (90) foi mais um dos grandes nomes a comparecer na gravação do especial de fim de ano de Roberto Carlos (86), nesta quarta-feira, 29. Em conversa com a imprensa, o veterano da atuação celebrou a amizade com o músico.

"Faz parte [da trilha sonora da minha vida] e de muitas outras coisas mais nesses 76 anos de carreira que eu tenho, e no 90 de vida", começa Ary Fontoura, exaltando o cantor . "Eu particularmente me sinto feliz em ser amigo dele também."

"É um artista muito popular, uma pessoa muito querida que sempre trabalhou para ter essa maravilha de público que tem. Uma unanimidade absoluta e vale a pena ser porque ele tem muito valor e é um sujeito fantástico", completa ele, sobre Roberto Carlos.

Leia também: Com Fuzuê, Ary Fontoura comemora marco de 50 novelas na Globo e celebra sucesso

A gravação do especial de fim de ano de Roberto Carlos para a TV Globo aconteceu na noite desta quarta-feira, 29, em uma casa de eventos localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. Além de Ary Fontoura, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha também estiveram presentes.

A jornalista, inclusive, não deixou que seu pé quebrado a impredisse de curtir o momento especial ao lado do namorado —que prestigiou a gravação do programa pela primeira vez, apesar de ser um telespectador assíduo dos especiais que vão ao ar na emissora global.

"Não [me impediu de vir ao show], já estou há 28 dias com o pé assim, não vai ser agora. Agora é hora de aproveitar, já está quase bom. Vamos indo!", disse Fátima Bernardes, que estava usando uma bota ortopédica. A apresentadora machucou o pé em uma aula de dança, no início do mês.

CONFIRA VÍDEO DA ENTREVISTA DE ARY FONTOURA: