Amiga que doou rim para Selena Gomez joga shade ao se recusar a responder pergunta sobre cantora

Selena Gomez e Francia Raisa passaram pela cirurgia em 2017

A ex-melhor amiga que doou um rim para a cantora Selena Gomez (30) jogou um shade em sua ex-BFF ao se recusar a responder perguntas sobre a estrela. A atriz Francia Raisa ignorou todos os questionamentos sobre Selena feitas por um paparazzi do jornal Daily Mail que a flagrou durante um passeio pelas ruas de Los Angeles.

A ex-estrela da série ‘How I Met Your Father’, apenas deu respostas sem nenhuma relação com as perguntas referentes a Selena. No entanto, ao ser perguntada sobre o transplante de rim, ela se disse feliz por falar abertamente sobre o tema e por ter ajudado outras pessoas que se dispuseram a doar um rim.

A atriz doou um rim para Selena em junho de 2017, depois que os rins da cantora começaram a falhar devido a complicações de sua Lúpus. Na época, a cantora admitiu que sem sua amiga, ela provavelmente teria morrido. Gomez disse na época: "Ela me deu um presente definitivo e um sacrifício doando seu rim para mim. Eu sou incrivelmente abençoada".

Porém as duas não são vistas mais juntas desde 2018 e teriam encerrado a amizade. As causas para o término são um mistério. A imprensa internacional já noticiou que Raisa deixou de seguir Gomez no Instagram.

Questionada pelo paparazzi sobre o motivo de ter deixado de seguir Gomez, Francia Raisa respondeu: “Domingo é tão divertido, é um dia para descansar. Eu sou a Francia e estou passeando com o meu cachorro”. O paparazzi insistiu na pergunta e ela voltou a fugir do tema: “É um ótimo dia, está muito bonito aqui fora. Eu estava na neve semana passada e agora no clima de Los Angeles”.

Ela seguiu fugindo do tema das perguntas, comentando sobre o clima e as árvores da paisagem. A atriz só abordou o tema de uma das perguntas do paparazzi quando ele perguntou se ela se arrepende de ter doado o rim para a ex-amiga.

Raisa disse: “Eu com certeza voltaria a conversar com alguém sobre doação de órgãos e todo esse processo. Já fiz isso algumas vezes, não é algo que saia incentivando por aí, óbvio”, disse.

Uma publicação compartilhada por Francia Raísa (@franciaraisa)