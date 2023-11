Alfonso Herrera responde os rumores de participação nos shows do RBD

Após o surgimento de rumores sobre sua volta ao RBD, Alfonso Herrera responde os boatos de sua participação em futuros shows do grupo; confira!

O grupo mexicano RBD está se preparando para a fase final de sua turnê de reunião, a Soy Rebelde Tour. Após uma longa passagem com shows esgotados no Brasil, os artistas seguem para seus últimos shows no México em dezembro. E com isso, alguns rumores sobre surpresas nas próximas apresentações começaram a surgir.

Alguns fãs começaram a especular que o ator e cantor Alfonso Herrera, também conhecido como Poncho, faria uma participação especial no último show da turnê, que acontecerá no dia 21 de dezembro, no Estádio Azteca. Ele, que ficou fora da reunião por estar focado em outros projetos, comentou sobre os boatos em público.

Em entrevista à imprensa mexicana, o artista foi questionado sobre os rumores por um jornalista e ele confessou que era a primeira vez que ouvia a falar sobre isso. Logo em seguida, ele expressou que estava contente com o resultado da turnê dos ex-colegas.

"Posso dizer que estou muito feliz por tudo o que eles estão vivendo. Está tudo incrível, os shows estão incríveis, o sucesso que eles estão tendo… E penso que o mais importante é focar na parte boa. Às vezes, as pessoas só focam em coisas que desviam. Temos que focar na importância que eles têm, como mexicanos, no Brasil, nos Estados Unidos, então é fantástico o que estão conseguindo”, declarou Alfonso.

Em seguida, ele foi questionado se gostaria de receber um convite para participar da apresentação. Negando a pergunta, Poncho disse o motivo pelo qual ele não iria retornar para essa surpresa. "Vou te dizer uma coisa, honestamente, vou estar filmando. Eles sabem que a amizade e o carinho estão muito além de uma presença", finalizou o artista.

Confira o vídeo:

Anahí faz relato doloroso de passagem pelo Brasil:

Após a finalização de sua maratona de shows no Brasil com o grupo RBD, a cantora Anahí publicou um longo texto para se despedir do país. No último dia 20, ela contou sobre os dias difíceis que viveu na turnê, onde ela enfrentou alguns problemas de saúde e chegou até a cancelar sua participação em um dos shows.

Nas redes sociais, ela publicou alguns registros de sua passagem e conversou com seu público na legenda da publicação."É assim que vou embora do Brasil! É assim que me despeço de um país maravilhoso que sempre me deu o mais lindo amor! Com meus bebês! Gratidão total no coração! Foram dias de muitas emoções. O que aconteceu com minha saúde nos assustou", começou ela.

Segundo ela, os sintomas eram graves. "Eu não entendia nada, estava bem e de repente não conseguia me mexer por causa da dor. A última coisa que eu queria era entrar em uma ambulância e seguir até não aguentar mais. Os medicamentos fizeram o seu trabalho, mas também acredito muito no poder da intenção que colocamos na vida e na forma como encaramos tudo o que pode acontecer. Aqui estou. Eu fiz isso!", comemorou ela.

A estrela conseguiu voltar para a última apresentação, que aconteceu nesta quinta-feira, 19, em São Paulo. "Pude dar esse show com meus irmãos que amo! Obrigado por cada mensagem, por cada palavra gentil. Dentro de alguns dias estarei como novo! Isso já está curando! E vamos em frente!", afirmou ela que ainda agradeceu ao marido, Manuel Velasco. "Obrigada por cuidar tanto de mim, por nunca soltar minha mão e por toda força que me dá. Continuamos! RBD para a vida!! E estamos indo para o nosso México!!! Com muitos sonhos dentro de uma mala. Deus conduz", encerrou ela.