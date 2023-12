Alfonso Herrera homenageia RBD no fim da turnê mundial: "Que felicidade"

Com o fim da turnê mundial do RBD, o seu ex-integrante Alfonso Herrera homenageia o grupo mexicano nas redes sociais; confira!

O grupo mexicano RBD encerrou a Soy Rebelde Tour na última quinta-feira, 21, com seu último show no México. E em homenagem a essa reunião, que passou pelo Brasil em novembro, o seu ex-integrante Alfonso Herrera compartilhou uma linda mensagem aos seus fãs e companheiros da banda para celebrar o fim da turnê mundial.

Em seu perfil oficial no X (antigo Twitter) nesta sexta-feira, 22, o ator compartilhou uma foto onde todos os integrantes do grupo apareceram abraçados no palco. Na legenda, ele fez questão de celebrar seus amigos e parabenizá-los por seu grande feito.

"Que felicidade vê-los levar tanta alegria para tantas pessoas. Parabéns pelo encerramento da turnê!", escreveu Poncho nas redes sociais. E os fãs do grupo logo reagiram nos comentários. "Obrigado por apoiar e respeitar a turnê dos 5. Estamos com muita saudade, mas entendemos. Te amamos", disseram.

Vale lembrar que Alfonso Herreira não quis participar da turnê de reunião do RBD por estar focado em outros projetos, mas afirmou que era muito grato pelo que o grupo lhe proporcionou. Mesmo com sua ausência, os shows continuaram com a presença de Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María, Anahí e Maite Perroni.

Alfonso Herreira respondeu rumores de participação surpresa na turnê

No fim de novembro, surgiram rumores de que Alfonso Herreira iria participar do último show da Soy Rebelde Tour, que aconteceu na última quinta-feira, 21, na Cidade do México. No entanto, com as especulações, o ator precisou jogar um balde de água gelada em seus fãs.

Em entrevista à imprensa mexicana, o artista foi questionado sobre os rumores por um jornalista e ele confessou que era a primeira vez que ouvia a falar sobre isso. Logo em seguida, ele expressou que estava contente com o resultado da turnê dos ex-colegas.

"Posso dizer que estou muito feliz por tudo o que eles estão vivendo. Está tudo incrível, os shows estão incríveis, o sucesso que eles estão tendo… E penso que o mais importante é focar na parte boa. Às vezes, as pessoas só focam em coisas que desviam. Temos que focar na importância que eles têm, como mexicanos, no Brasil, nos Estados Unidos, então é fantástico o que estão conseguindo”, declarou Alfonso.

Ele também foi questionado se gostaria de receber um convite para participar da apresentação. Negando a pergunta, Poncho disse o motivo pelo qual ele não iria retornar para essa surpresa. "Vou te dizer uma coisa, honestamente, vou estar filmando. Eles sabem que a amizade e o carinho estão muito além de uma presença", finalizou o artista.