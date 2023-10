Advogado da família de Marília Mendonça questiona conclusão do inquérito sobre o acidente de avião

Em nota oficial, advogado da família de Marília Mendonça revela as principais perguntas que ficaram em aberto sobre a conclusão do inquérito do acidente de avião

A equipe jurídica da família da cantora Marília Mendonça se pronunciou oficialmente sobre o resultado do inquérito que investigou as responsabilidades do acidente de avião que tirou a vida da artista e de mais quatro pessoas em novembro de 2021. Em uma nota oficial, a assessoria jurídica, por meio do advogado Dr. Robson Cunha, revelou os pontos principais que vão questionar quando a documentação for enviada para o Poder Judiciário após a conclusão da Polícia Civil de Minas Gerais.

No documento, o advogado informou que ainda não teve acesso aos autos do inquérito e que ficaram em dúvida sobre a conclusão de que a responsabilidade pelo acidente teria sido do piloto e copiloto - como informou a conclusão do inquérito.

"A assessoria jurídica da família da artista Marília Mendonça, através do seu advogado Dr. Robson Cunha, traz algumas ressalvas à conclusão do Inquérito Policial apresentado no dia de hoje. Ainda ontem, havia sido solicitado ao Delegado que presidiu o Inquérito Policial, Dr. Ivan Sales, cópia integral dos autos, mas fora negado, alegando que no dia de hoje seria encaminhado ao poder judiciário. Portanto, ainda não temos ciência dos termos da conclusão. Entretanto, acompanhando a coletiva de imprensa na qual foram apresentados pontos do Inquérito Policial pelo Dr. Ivan, percebe-se que há um direcionamento para imputar aos tripulantes a responsabilidade exclusiva para a causa do acidente.

O que nos deixa com mais dúvidas do que com respostas, é o fato de ter sido apresentados argumentos “rasos” da ocorrência. O delegado responsável não demonstrou esforços para apresentar provas periciais capazes de ultrapassar alegações comuns e midiáticas acerca do caso", informaram.

Na sequência, eles questionaram a demora na conclusão do inquérito. "Além disso, fica claro pelo excesso prazo que teve o inquérito policial e pela ausência de provas técnicas, que este apenas aguardava a conclusão do laudo do CENIPA para entregar o relatório final. Entretanto, essa demora apenas fez estender aos familiares uma angústia pela espera e a ineficiência do Estado de Minas Gerais em manter sob sua guarda o material do inquérito policial que era sigiloso, permitindo que um policial divulgasse na internet fotos do exame de necropsia da artista Marília Mendonça", escreveram.

Com isso, o advogado da família pretende levar perguntas pertinentes ao Poder Judiciário para ter mais detalhes sobre a investigação. "Assim que o Inquérito Policial for entregue ao poder judiciário, vamos tomar ciência e acompanhar junto ao Ministério Público a extensão dos trabalhos necessários para uma elucidação completa do caso, respondendo perguntas, como: -Por que não foi respeitada a normativa internacional que obriga a sinalização nos cabos de energia existentes entre vales? / - Por que a localização do aeródromo nas coordenadas que são disponibilizadas aos pilotos pelos órgãos competentes estava errada? / -A quem competia a obrigação de fiscalizar a sinalização nos cabos de energia?", finalizaram.

Irmão de Marília Mendonça já falou sobre o assunto

Irmão da cantora Marília Mendonça, João Gustavo falou pela primeira vez sobre o resultado do inquérito que investigou a responsabilidade do acidente de avião que tirou a vida da cantora em 2021. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, ele contou como a família viu a conclusão dos investigadores sobre o caso.

"Faltou transparência. Para a família continua a dúvida. Achamos que para eles foi cômodo culpar os pilotos e isentar a companhia energética de Minas Gerais. Eles mesmo se culparam sinalizando os fios de alta tensão após o acidente. Isso é um fato, e contra fatos não há argumentos", disse ele.

E completou: "Assim que o inquérito for entregue ao poder judiciário, iremos acompanhar e indagar certas questões que ainda não foram respondidas. Minha mãe, assim como eu, espera respostas claras e objetivas. Acreditamos que a justiça ainda não foi feita e o caso não foi solucionado. Somos pessoas de fé e acreditamos que a justiça de Deus será feita. Essa não falha. Teremos um esclarecimento sobre os fatos".