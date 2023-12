Tierry confessa que usa aplicativo para escolher look perfeito: "Muito prático"

Em entrevista à CARAS, Tierry falou um pouco sobre sua ligação com a moda e como costuma escolher o visual para cada evento

O cantor Tierry revelou que utiliza a praticidade da tecnologia para conseguir encontrar looks perfeitos para cada ocasião. Nesta segunda-feira, 4, ele esteve presente na festa de 30 anos da REVISTA CARAS e deu detalhes sobre seu envolvimento com a moda.

Em conversa com a colunista Paula Martins, o sertanejo disse que antes de sair para alguns eventos, costuma abrir o aplicativo Pinterest, onde consegue encontrar referências para não errar no visual.

"Eu sou muito do Pinterest. Eu adoro. Tipo assim, quando eu quero sair, eu vejo lá o dress code. É muito prático, você escolhe sua roupa e vem, é muito massa, é muito bacana... honestamente eu faço isso", revela ele, que estava acompanhado de sua namorada, a influenciadora Mikaely Amorim.

O baiano, que estava vestido com uma camisa social branca de Ricardo Almeida e um tênis da Hermes, confessou que tem um certo distanciamento da moda. "Eu amo ver [a moda] em outras pessoas. Em mim, eu tento, mas nas pessoas eu sempre admiro ver alguém que se veste bem, que tem estilo. Gosto muito de acessórios", disse.

Já Mikaely surgiu na festa usando um vestido branco longo da Smash, que contava com um decotão ousado. Segundo a moça, o visual foi escolhido em cima da hora depois de um rápido contato com sua stylist: "Ela me mandou todas as fotos e eu escolhi".

Além de Tierry, a festa de 30 anos da CARAS contou com a presença de outras celebridades como Ticiane Pinheiro, Adriane Galisteu, Zezé di Camargo, Nívea Maria, Henrique Fogaça, Bianca Rinaldi, Christiane Torloni e Tiago Abravanel. Vale destacar que o evento ainda foi abrilhantado por um show mega especial de Daniela Mercury, que tem viajado o Brasil em uma turnê comemorativa dos 30 anos do álbum O Canto da Cidade.