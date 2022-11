Thaís Braz elege look todo preto para noitada e reforça a tendência atual

A influenciadora digital e ex-BBB Thaís Braz (29) arrancou suspiros de seus seguidores nesta última quarta-feira, 09, após compartilhar fotos com um look estonteante nas redes sociais. Nas imagens, ela aparece com um look todo preto, para lá de sensual, composto por saia, cropped com cauda e salto alto. Para completar, também contou com uma megaprodução de hair e make.

O look todo preto é bem-vindo para diversas ocasiões porque a cor pode ficar com um toque sofisticado rapidamente, a depender das roupas e dos calçados. Calças, vestidos e saias em imitação de couro, ou vinil, como a utilizada por Thaís, são peças que valem a pena investir. A dica de ouro para o monocromático é misturar texturas e combinar tecidos, para não deixar o look com aspecto carregado.

Tecidos mais naturais, como algodão e lã, dão um ar básico e confortável a esses looks. Já os mais elaborados, acetinados e com algum nível de brilho funcionam bem à noite, em uma festa ou jantar.

Outra opção para experimentar na balada ou em festas são as peças com fendas nas laterais, que também foram uma escolha de Thaís. Esse detalhe dá um ar poderoso e tira qualquer visual, do óbvio. Para finalizar, use sandálias de salto na cor preta, como as da ex-BBB.

Thaís Braz investe na sensualidade ao usar vestido justíssimo

Thaís Braz também agitou as redes sociais ao mostrar um novo ensaio fotográfico com sensualidade. A morena apareceu deslumbrante ao caprichar nas poses enquanto usava um vestido verde-limão. O modelito ousado e curto deixou em evidência o decote e as pernas torneadas da beldade. Nas fotos, Thais posou em vários ângulos e caprichou no 'carão'.