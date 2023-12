Ready To Wear - Verão 24 - São Paulo - Patrícia Viera

Sofisticação na medida certa!

Tendo o couro como a sua matéria-prima principal, as criações de Patrícia Viera (67) têm ares de alta-costura com os pilares da sustentabilidade. A vivência com a altacostura e as experiências em diversos locais do mundo permitiram que a estilista promovesse um olhar amplo sobre o seu trabalho e as suas peças possuem tanto técnica apurada quanto design sofisticado, de apelo global, mas ainda assim com identidade brasileira. Isso porque o couro trabalhado pela estilista é elaborado com maleabilidade e graça por meio de suas tramas inusitadas, das formas que permitem maior liberdade de movimento e, principalmente, pelo uso de cores e de padronagens vibrantes e das texturas metalizadas, um dos principais identificadores da marca.

Além do design democrático e polido, ela tem bases sustentáveis de produção, com reaproveitamento completo de resíduos têxteis, o controle de pegada de carbono, enaltecimento de pequenos produtores, além de possibilidade de rastreio de matériaprima. Na coleção, a estilista promove uma verdadeira festa disco com criações que remetem a este marcante movimento da década de 1970. As texturas metalizadas, que já são tão familiares à sua trajetória, são usadas em vestidos de modelagem reta e ajustada, tops e saias mídi, ternos e calças de modelagem desprendida e tops estruturados com motivos quadriculados.

Viera é um talento da moda nacional com trabalho reconhecido internacionalmente não só pela singularidade das peças, que possuem valor artesanal ligado a uma estética fascinante, mas também pelos meios éticos de atuação que são cada vez mais necessários.

Fotos: Getty Images