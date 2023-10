Ready To Wear - Spring 24 - RTW / Paris - Chloé

Feminilidade plural e sustentabilidade!

A escultura Nice de Samotrácia, exposta no Museu do Louvre e que representa a deusa da vitória, da força e da velocidade na mitologia grega, foi a inspiração para a última coleção da estilista uruguaia Gabriela Hearst (46) para a Chloé. Em peças repletas de textura e movimento, a estilista evoca uma feminilidade plural pautada principalmente na sustentabilidade, uma das principais causas de Hearst.

A mulher da Chloé pode ser tanto romântica quanto destemida, e esse universo amplo se manifesta de múltiplas formas na coleção de despedida de Hearst: no movimento dos plissados marcados e que integram looks completos; na silhueta ovalar utilizada nas mangas de vestidos de comprimentos variados e jaquetas texturizadas, que causa ampliação do corpo sem perder a sua naturalidade; nas delicadas rendas utilizadas em vestidos de nuance romântica equilibrada pela finalização com densos coturnos; ou na robustez do couro que aqui aparece em looks completos, mas é trabalhado com uma certa maleabilidade que traz leveza ao resultado final.

Vimos nesta coleção toda a força feminina se mostrar das mais variadas formas e a escolha da famosa

escultura como inspiração não foi por acaso. Na mitologia grega, a chamada deusa Nice é representada por uma mulher alada e o recado de Hearst é que a mulher da Chloé está pronta para voar ainda mais longe, mesmo depois da partida da estilista.

O clima de despedida se transformou em celebração quando, ao final do desfile, membros da Escola de Samba Mangueira, do Rio de Janeiro, adentraram a passarela e fecharam com chave de ouro a era Hearst frente à Chloé. A referência na mulher com asas utilizada nesta coleção cabe também à estilista, que, com certeza, alçará voos mais altos em futuro próximo no universo da moda. Assim todos nós esperamos!

FOTOS: GETTY IMAGES