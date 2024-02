Parceria da alta-costura une romantismo anárquico com feminilidade contemporânea

Jean Paul Gaultier mostra sintonia aguçada em colaboração de alta-costura com a estilista irlandesa Simone Rocha

A cada temporada fica claro que o olhar do francês Jean Paul Gaultier (71) e de sua equipe para a escolha dos estilistas que irão assinar as coleções colaborativas de altacostura é extremamente apurado. As parcerias não são nada óbvias e ainda assim possuem uma sintonia aguçada, que manifesta tanto a trajetória de Gaultier quanto a identidade do profissional convidado. Para essa temporada, a colaboração foi feita com a estilista irlandesa Simone Rocha (37).

Quem conhece de perto o trabalho de Rocha sabe que suas criações possuem símbolos muito bem estabelecidos, pautados por um romantismo anárquico, uma sensualidade com nuances de inocência e uma atitude punk delicada que formam uma linha criativa facilmente reconhecível.

Esses elementos tão sólidos puderam ser notados nesta coleção, que trouxe os laços, os toques bucólicos, as rosas representadas de maneira literal — e que se tornam acessórios excêntricos — e a estética lúdica tão presentes no trabalho da estilista ao lado dos principais códigos de Gaultier, como as narrativas fetichistas, os detalhes de inspiração navy, o foco teatral nos bustos, além do trabalho com pedrarias quase fantasioso. Uma coleção que une feminilidade contemporânea e, por vezes, obscura de Rocha com a subversão sem modéstia de Gaultier.

“É a França com influências irlandesas. Simone compreendeu bem os meus códigos, infundiu humor e deu emoção e sagacidade à coleção, o que eu adorei”, afirmou Gaultier. “Ele me deu a licença completa. Então, concentrei-me em confirmar se Gaultier iria gostar. Era tudo que eu queria fazer. Comecei com a luva, o peito, a forma feminina, fui explorando isso e o seu efeito nas roupas. A ideia foi colocar uma segunda pele no corpo”, explicou Simone.

FOTOS: GETTY IMAGES