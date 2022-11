Maiara usa conjunto de moletom de grife avaliado em R$25 mil

A cantora Maiara apareceu em seu Instagram usando um look de uma marca de grife, avaliado em R$ 25 mil

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 13h20

A cantora Maiara (34) apareceu em um look descolado e chamativo de uma grife caríssima! A famosa estava no aeroporto de Houston, e decidiu divulgar um clique bem estilosa! Ela é conhecida por seus looks cheios de glamour e sempre um toque mais sexy, porém, dessa vez, a escolha foi um pouco mais confortável!

Nas fotos divulgadas em suas redes, Maiara usa um conjuntinho de moletom da grife Louis Vuitton, preto, com uma estampa padronizada clássica do logo da marca, em um tom branco. O moletom de modelagem canguru é avaliado em cerca de R$ 10 mil e conta também com uma calça na mesma estampa, com um detalhe de uma faixa branca nas laterais, avaliada em cerca de R$ 15 mil! A famosa combinou o look com um tênis branco simples, e óculos escuros quadrados.

O visual foi produzido por sua stylish, Roze Motta, que comentou na publicação: "Lindeza… toda Bloguer com seu aerolook de milhões"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

De maiô, Maiara mostra piscina de sua nova mansão: "Quero aproveitar''

A famosa, recentemente, apareceu em sua nova casa! Maiara mostrou sua mansão nos storys de se Instagram e gravou alguns takes na piscina deste novo lar. O que chamou atenção de seus fãs foi a vista luxuosa e varanda gurmet. A cantora ainda divulgou alguns cliques em seu feed na piscina. Ela usou um traje de banho verde-escuro, acompanhado de um acessório na cabeça dourado com uma borboleta!