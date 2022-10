Kanye West causa polêmica com camiseta e tenta humilhar jornalista em desfile

Rapper Kanye West chama atenção no nono desfile de sua marca em Paris

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 15h43 - Atualizado às 16h12

Nesta segunda-feira, 3, o rapper e designer Kanye West (45) deu o que falar nas redes sociais após algumas polêmicas. Durante o 9º desfile de sua marca de roupas autoral, Yeezy, em Paris, na França, o músico foi visto utilizando uma camiseta contraditória.

A camiseta preta tinha estampada a frase “White Lives Matters” (‘Vidas Brancas Importam’), o que foi agravado com o fato do rapper se pronunciar sobre a peça e aproveitar para criticar o movimento “Black Lives Matter” (‘Vidas Negras Importam’), um dos movimentos sociais ativistas mais importantes dos últimos anos internacionalmente, com origem na comunidade afro-americana, que atua contra a violência com pessoas negras.

Além disso, a peça tinha uma imagem do Papa João II na frente, com as palavras “Seguiremos tu ejemplo” (‘Seguiremos o seu exemplo’) estampada.

A expressão acima é considerada como discurso de ódio pela Liga Anti Difamação estadunidense, atribuída a supremacistas brancos, incluindo a famosa Ku Klux Klan, quando foi usada em 2015. Ela foi uma forma de “resposta” ao BLM, fundado em 2013, após George Zimmerman ter sido absolvido do assassinato de Trayvon Martin.

O discurso e o outfit do rapper foram aprovados e receberam o apoio da comentarista política conservadora Candace Owens, gerando muitas críticas na internet.

Durante a apresentação da nova coleção, Kanye disse que sua marca “mudou o visual da moda nos últimos 10 anos". “Nós somos as ruas. Nós somos a cultura. Eu sou Ye, e todos sabem que eu sou o líder”, disse durante o discurso de abertura.

Mas as polêmicas da noite envolvendo o nome do ex-marido de Kim Kardashian não param por aí. No Instagram, a jornalista e editora de moda Gabriella Karefa-Johnson escreveu “Aqui vem um monte de besteira. Estou furiosa”.

Ela esteve presente no desfile da Yeezy e disse que o posicionamento do dono da marca “comportamento indefensável”. “Ele pensou que era Duchamp. Não foi. Não acertou e foi profundamente ofensivo, violento e perigoso”, disse Gabriella.

“Incrivelmente irresponsável e perigoso, o ato de levar uma camiseta ‘Vida Brancas Importam’ em uma passarela. As camisetas que esse homem produziu e partilhou com o mundo são pura violência. Acho que se perguntasse ao Kanye, ele diria que havia arte, revolução, e todas as coisas naquela. Não há”, completou.

Em seus stories no Instagram, Kanye compartilhou seus pensamentos considerados absurdos sobre o BLM e a editora de moda. Ele escreveu: “Todo mundo sabe que o ‘Black Lives Matter’ foi uma farsa. Agora acabou. De nada”.

Não satisfeito, aproveitou para atacar Gabriella. Ao postar uma foto de um look da editora de moda, Ye legendou: “Esta não é uma pessoa da moda. Você fala sobre Ye, eu falo sobre você. Pergunte a Trevor Noah”, o que gerou uma onda enorme de críticas ao cantor.

Nos comentários, muitos defenderam Gabriella, pedindo para que ele apagasse a postagem. Enquanto Gigi Hadid disse que Kanye era uma piada. “Você gostaria de ter uma porcentagem do intelecto dela. Você não tem ideia. Se há realmente um ponto para qualquer uma de suas merd*s, ela pode ser a única pessoa que poderia salvá-lo. Como se a ‘honra’ de ser convidado para o seu desfile devesse impedir alguém de dar sua opinião…? Você é um valentão e uma piada”, escreveu a modelo.

Kanye West desfila na lama para marca de luxo

Kanye West foi protagonista do desfile da Balenciaga, abrindo a passarela do Paris Fashion Week para a marca espanhola.

Ye apareceu com um outfit militar oversized, desfilando sob a lama, em um cenário pós-apocalíptico, como se o rapper fosse o último sobrevivente que começa uma fase nova da história humana, de acordo com o diretor criativo da Balenciaga, Demna Gvasalia.