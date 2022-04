Jade Picon usa vestido de R$ 7 mil usado por Taylor Swift no 'BBB Dia 101'

Avaliado em mais de R$ 7 mil, Jade Picon usa mesmo vestido usado por Taylor Swift para reunião do 'BBB 22'

Redação Publicado em 28/04/2022, às 11h45

Desde o início do BBB22, a influenciadora Jade Picon (20) está entre os assuntos mais falados nas redes sociais e na noite da última quarta-feira, 27, não foi nada diferente.

A empresária participou do BBB Dia 101 e para a reunião com os ex-confinados e o Top 3, a modelo escolheu um vestido assinado por David Koma (37), avaliado em R$ 7,7 mil.

O vestido, no entanto, se tornou tendência na web por um motivo específico: o modelo também foi usado por Taylor Swift (32) durante sua participação no Late Night With Seth Meyers, em novembro de 2021.

No Twitter, os fãs da paulistana se emocionaram e não pensaram duas vezes em comentar: "Ela sabe que venceu", brincou uma seguidora ao comparar os vestidos. "Jade foi o evento com esse vestido", dispararam. "O vestido da vingança da Jade e da Taylor é o mesmo", brincou uma terceira.

Jade Picon usa vestido usado por Taylor Swift no 'BBB Dia 101':