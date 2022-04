BBB 22: Jade Picon revela se vai namorar com Paulo André fora do reality

Em programa do Multishow, Jade Picon revela se vai namorar com Paulo André na vida real pós BBB22

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 09h23

Na noite desta quarta-feira, 27, o BBB - A Eliminação, exibido pelo Multishow , reuniu todos os participantes da edição deste ano para um programa especial.

No canal fechado, Jade Picon (20) comentou sobre a possibilidade de também viver um romance com Paulo André (23) fora do reality show da TV Globo.

"Vamos aproveitar que vai ter privacidade e sem câmeras pra conversar, deixa pra nós dois mesmos", comentou a influenciadora digital.

Grandes chances

"É tudo muito novo pra mim. A Jade tá nesse mundo, sabe como lidar, mas eu tô absorvendo, eu tô administrando um pouco e entendendo o que tá acontecendo, e a gente vai conversando, é uma correria danada", pontuou o Paulo André.