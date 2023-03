Gkay reage ao ver Jenna Ortega com o mesmo look que já usou: ‘Muito feliz’

Influenciadora Gkay e atriz Jenna Ortega usam mesmo look de grife e humorista fica surpresa

Nesta terça-feira, 7, a atriz Jenna Ortega (20), que ficou mundialmente conhecida após o grande sucesso da série Wandinha, produzida pela gigante do streaming Netflix, surpreendeu aos seguidores brasileiros ao surgir em um ensaio para a revista norte-americana Elle usando um mesmo vestido que a humorista Gkay (30) usou durante sua última Farofa. Mas não foi só o público que ficou chocado, a própria comediante falou em exclusividade para a CARAS Digital sobre a coincidência.

“Minha reação foi de completa surpresa. Sou muito fã da Jenna Ortega e esse look foi tão especial para mim. Foi um look que o JW [Anderson] mandou uma pessoa diretamente de Londres para Fortaleza para me vestir para a Farofa”, contou a humorista.

“Então quando eu vi ela usando o mesmo look, eu não acreditei, porque eu tenho uma história muito importante com ele. E ver uma pessoa que eu sou tão fã, que é tão grande, tão imensa no mundo, utilizando ele, eu me sinto muito honrada”, completou Gkay.

Para quem não lembra a peça, que é um vestido da grife JW Anderson, foi muito repercutida na época que Gessica Kayane usou por conta de memes que usuários fizeram, comparando o modelito com objetos como air fryer e até mesmo um barril. A própria humorista entrou na brincadeira à época.

A peça diferentona fez parte da coleção de verão de 2023 da grife londrina e foi desfilada em setembro de 2022, na semana de moda de Londres, no Reino Unido. Com uma forma de espelho convexo, que reflete tudo ao seu redor, Gkay usou ele na Farofa em dezembro do mesmo ano. Então, os internautas foram à loucura ao ver que entre as fotos tiradas por Felix Cooper, estava o tão famoso vestido da comediante, que foi fotografada por Igor Melo.