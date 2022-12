Eslovênia e Deborah Secco usam o mesmo vestido na véspera de natal

A ex-BBB Eslovênia e a atriz Deborah Secco viralizaram após usarem o mesmo vestido na véspera de natal

Neste último sábado, 24, véspera de natal, a ex-BBB Eslovênia Marques e a atriz Deborah Secco usaram por coincidência o mesmo look de natal, e geraram muitos memes e polêmicas em cima! A peça maravilhosa escolhida é um vestido vermelho com recortes vazados no corpo, justo no modelo lápis, ombreiras marcadas e com mangas compridas.

A peça tem o comprimento acima dos joelhos em Eslô e abaixo dos joelhos em Deborah, e as duas combinaram detalhes diferentes. Enquanto a ex-BBB usou um salto delicado com strass e o cabelo solto, a atriz apostou em saltos clássicos vermelhos finos, os cabelos presos. Os dois looks contaram com um detalhe sexy: uma calcinhas com strass brilhantes e ficaram muito estilosos e elegantes.

Os fãs das duas famosas notaram no mesmo momento e já começaram a fazer piadas nas redes sociais. Alguns comentaram nas publicações: "Liquidação" e "Black friday das ricas", brincando com os vestidos idênticos.

Nenhuma das duas veio ao público e se posicionou ou falou sobre os vestidos idênticos em suas redes.

Looks iguais? Nem Neymar e Gabriel Medina saíram ilesos

O pequeno inconveniente de Deborah e Eslô, na verdade, havia acontecido antes com Neymar e Medina. Na última terça-feira, 21, Gabriel chamou alguns amigos próximos para uma festa luxuosa em comemoração ao seu aniversário de 29 anos - que caiu na quinta-feira, 22. Apesar do famoso escolher um look estiloso para a comemoração, ele se surpreendeu quando Neymar apareceu com o mesmo colete preto na festa. A coincidência roubou a cena.

Os dois usaram o mesmo colete preto sofisticado para a noite badalada e chamaram a atenção.