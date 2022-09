Em Milão, Alessandra Ambrosio aposta em look curto e impressiona a web com a beleza: "Impecável"

Top model brasileira, Alessandra Ambrosio surgiu belíssima com um look rosa para a 'Semana de Moda de Milão'

Redação Publicado em 22/09/2022, às 11h22

Nesta quinta-feira, 22, a top model brasileria, Alessandra Ambrosio (40) surpreendeu a web com sua beleza mais uma vez. Com um look rosa fashionista, a modelo impressionou internautas.

Através de seu perfil do Intagram, Alessandra Ambrosio compartilhou uma série de fotos mostrando sua produção para mais um dia de desfiles na Semana de Moda de Milão.

Para o desfile, Alessandra Ambrosio apostou na tendência Barbiecore. Ela surgiu com uma camisa social rosa e com uma saia no mesmo tom, cheia de detalhes. Combinando a produção, Alessandra apostou em saltos delicados e uma bolsa pequena.

Nos comentários do post, os seguidores de Alessandra Ambrosio aproveitaram para enaltecer a beleza da modelo: "Sempre linda", escreveu um. "Serviu demais com o look", disse outro. "Impecável!", ressaltou o terceiro.

Confira as fotos de Alessandra Ambrosio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Alessandra Ambrosio posa ao lado da filha, Anja, e semelhança impressiona a web

Recentemente, Alessandra Ambrosio surpreendeu a web. Isso porque, Alessandra compartilhou uma série de fotos de um jantar em família, e posou ao lado da filha, Anja Louise, de 13 anos.

Através das redes sociais, Alessandra Ambrosio compartilhou uma série de fotos de um jantar em alto-mar. A top model posou com a família e surpreendeu com um registro ao lado da filha, Anja, e a semelhança entre as duas impressionou.

