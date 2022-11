Camila Queiroz escolhe vestido tendência com ilusão de ótica que mostra o corpo

A atriz Camila Queiroz elegeu um vestido marcante e grifado com estampa que é tendência

Camila Queiroz (29) apostou na tendência chamada "trompe l'oeil", ou "ilusão de óptica", em seu look para a pré-estreia do filme "Procura-se", no Rio de Janeiro, ao lado do marido Klebber Toledo (36).

O look é da collab entre duas marcas e tem uma estampa de corpo humano colorida, que dá a impressão de que a pessoa está nua e com a pele pintada.

O vestido usado por Camila Queiroz é composto por um macacão e a saia com tecido mais comprido na parte de trás e custa aproximadamente R$ 15.200 em um site oficial de artigos de luxo.

Em março deste ano, a cantora Anitta (29) usou uma regata da mesma linha, também com a pintura que simula a anatomia feminina. O look da artista sai por R$ 3.786.

‘Casamento às Cegas Brasil’, com Camila Queiroz e Klebber Toledo, ganha segunda temporada

Após o grande sucesso da primeira temporada, a Netflix anunciou no último dia 16, a data de estreia da segunda temporada do reality ‘Casamento às Cegas Brasil’. O programa será lançado em três partes e os novos episódios chegam à plataforma no dia 28 de dezembro.

Os apresentadores e casal de milhões, Camila Queiroz (29) e Klebber Toledo (36), seguem no comando do reality. Inspirado em uma versão norte-americana, o programa reúne diversas pessoas que se juntam para conhecer, em uma semana, o amor de suas vidas.

O detalhe principal é que essas pessoas não se olham, até o momento do esperado “sim”. Após o aceite do pedido de casamento, os casais podem partir para o casamento e então decidirem se vão realmente se casar ou não.

O reality é um grande experimento amoroso, que pode dar muito certo ou muito errado. Durante a primeira temporada alguns casais se formaram, mas apenas poucos permaneceram juntos na vida real.