Billboard Music Awards: Confira os looks icônicos do evento que acontece em Las Vegas

Anitta, Doja Cat e Machine Gun Kelly foram sós alguns dos artistas que arrasaram no tapete vermelho do Billboard Music Awards

Publicado em 15/05/2022, às 21h40

Na noite deste domingo, 15, está acontecendo em Las Vegas o Billboard Music Awards, premiação que destaca os nomes mais relevantes das paradas de sucesso da Billboard.

Os indicados e os vencedores são indicados através das interações dos ouvintes com as músicas, analisando dados de canções e álbuns vendidos digitalmente, reprodução em rádios, engajamento nas redes, entre outros.

Durante o tapete vermelho, uma série de artistas esbanjaram estilo, usando looks arrasadores. A CARAS Digital então reuniu alguns dos melhores looks da noite. Confira:

Anitta

A cantora brasileira, chegou ao evento usando um vestido longo grifado, cheio de brilhos e muito estiloso, chamando atenção do público.

Durante uma entrevista ao E!, Anitta (29) celebrou a sua presença pela primeira vez no evento: "É um grande momento na minha carreira, estou muito agradecida nesses eventos que estão rolando por aqui e muito agradecida também".

Anitta esbanja estilo na chegada do Billboard Music Awards. Crédito: Getty Images

Doja Cat

Doja Cat (26) apostou em um vestido preto super diferente, que deixava seus seios a mostra, que estavam cobertos por um tecido transparente, que se tornava uma calda.

A cantora também apostou em acessórios arrasadores, dando destaque para a bolsa dourada em formato de planeta que deixou o público encantado.

Doja Cat exibe look elegante para o Billboard Music Awards. Crédito: Getty Images

Detalhe para a bolsa de planeta dourado de Doja Cat no Billboard Music Awards. Crédito: Getty Images

Machine Gun Kelly e Magen Fox

O cantor, Machine Gun Kelly (32), chegou ao evento acompanhado da noiva, Megan Fox (36).

O artista apostou em uma camiseta preta, cheia de strass, combinando com um casaco com espinhos. Já sua amada, usou um vestido preto com um grande decote, com detalhes em formato de flor em uma das mangas.

Machine Gun Kelly esbanja estilo no Billboard Music Awards. Crédito: Getty Images

Machine Gun Kelly e Megan Fox no Billboard Music Awards. Crédito: Getty Images

Michel Bubble e Luisana Lopiato

Michel Bubble (46) e sua esposa, Luisana Lopilato (34), combinaram seus looks, apostando na cor azul. Ele foi com um terno básico azul marinho, enquanto sua amada usou um vestido curtinho, cheio de brilhos, com franjas na barra.

Michel Bubble e sua esposa, Luisana Lopilato no Billboard Music Awards. Crédito: Getty Images

Kylie Jenner e Travis Scott

Travis Scott (31), chegou acompanho de Kylie Jenner (24), esbanjando estilo.

Ele usando um terno marrom, combinando com uma camiseta branca básica, enquanto ela usava um vestido de magas longas em tons de azul, combinando com pulseiras douradas elegantes.

Kylie Jenner e Travis Scott no Billboard Music Awards. Crédito: Getty Images

Kylie Jenner no Billboard Music Awards. Crédito: Getty Images

Florence Welch

A vocalista do Florence and The Mchine usou um look rosa super diferente, com muitos babados e brilho, combinando com uma renda que vinha por baxo do look, mostrada em alguns recortes da roupa.

Florence Welch no Florence Welch. Crédito: Getty Images

Diddy

O grande apresentador da noite, Diddy (52), apostou em um terno branco básico, mas elegante, combinando com um óculos de sol que escolheu para compor o look.

Diddy, grande apresentador do Billboard Music Awards. Crédito: Getty Images

Megan Thee Stalion

Megan Thee Stalion (27) decidiu usar um vestido cheio de recortes e decotes, em tons de marrom claros e escuros. Além de apostar em acessórios elegantes.