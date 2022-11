Andressa Suita para a web com vestido verde envernizado

A modelo Andressa Suita (34) compartilhou em seu perfil nas redes sociais nesta terça-feira, 22, fotos diretamente de Miami, nos Estados Unidos.

Nas imagens, ela aparece com um minivestido verde envernizado, que deixou suas curvas saradas supermarcadas e delineadas.

"Miami night mood", legendou ela na publicação. A expressão em tradução livre significa "Humor noturno de Miami".

Os fãs da esposa do sertanejo Gusttavo Lima (33) logo reagiram: "Musa", disse uma. "Maravilhosa", escreveu outra. "Tão perfeita", se derreteu uma terceira.

Andressa Suita desmente Simaria publicamente

Andressa Suita gerou polêmica nas redes sociais ao desmentir publicamente a fala de Simaria (40) durante uma entrevista que ela deu ao Podcats, no último dia 08.

Ao longo do bate-papo, a sertaneja foi questionada sobre o motivo de não seguir Gusttavo Lima no Instagram e prontamente respondeu que a sua amizade com o cantor chegou ao fim devido aos conselhos amorosos que ela teria dado para Andressa durante o período de separação do casal.

“Não sei porque Gusttavo parou de me seguir, não faço ideia, mas, se eu tiver um pouquinho de ideia, talvez seja por conta da separação. Eu era muito amiga da Andressa e, quando Andressa vem me perguntar o que eu penso sobre o que aconteceu ou eu perguntei para ela sobre o que aconteceu, eu digo para ela: ‘é isso, isso, isso e isso. Você sabe o que tem… Quer continuar? Continua’. Talvez foi lá e falou alguma besteira a mais… Pode ter sido isso”, explicou.

Indignada com a declaração de Simaria, Andressa não ficou quieta e rebateu. “Amada?! Eu te liguei para pedir conselhos? Você só pode estar zoando, não é?”, rebateu Andressa Suita.

Em seu perfil no Instagram, Andressa Suita também compartilhou diversas fotos em preto e branco, nas quais aparece com Gusttavo Lima.