Andressa Suita aposta em vestido luxuoso para noite na Croácia: ''Pink''

Sem nada por baixo, modelo Andressa Suita aposta em vestido luxuoso nada básico para noite em Spilt Beach, na Croácia

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 11h04

Na noite da última quinta-feira, 25, a modelo Andressa Suita (34) usou, mais uma vez, as suas redes sociais para exibir mais um dia de sua viagem por Spilt Beach, na Croácia. A esposa do cantor Gusttavo Lima aproveitou a pausa na agenda para conhecer as belezas do país a noite.

Dona de um estilo único, a fashionista inovou na elegância ao apostar em um vestido rosa longa para a ocasião e impressionou ao mostrar o seu bronzeado dourado. De madeixas soltas, ela optou por acessórios coloridos e não tão chamativos.

Os seguidores da influenciadora digital, é claro, passaram a comentar na postagem e não pouparam nas declarações: "Linda demais!", disse um. "Você é maravilhosa!", falou outro. "Não tenho palavras para você!", escreveu um terceiro.

Bronzeada, Andressa Suita aposta em vestido luxuoso para noite na Croácia:

