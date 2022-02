Adriane Galisteu aposta em look totalmente vermelho para evento e fãs elogiam: ''Que Deusa!''

Adriane Galisteu exibiu o look vermelho super estiloso que escolheu para um evento e arrancou elogios de fãs

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 16h15

Nesta segunda-feira, 21, Adriane Galisteu (48) decidiu usar suas redes sociais para exibir o look que escolheu para participar de um evento no último domingo, 20.

A apresentadora publicou alguns cliques onde ela aparece com um look totalmente vermelho dos pés a cabeça, combinando um macacão de mangas longas e ombreiras, com um salto alto fino estiloso e um boné.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Na festa do Helinho", mostrando o evento no qual participou.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que deusa!", disse um. "Bela!", falou outro. "Estava lindíssima!", escreveu um terceiro.

TBT da moda

Recentemente, Adriane aproveitou o clima do TBT para lembrar com carinho da época em que trabalhava como modelo.

A apresentadora publicou um clique onde ela apareceria bem novinha ao lado da amiga, Isadora Ribeiro, usando roupas de ginástica no estilo dos anos 1980.

"Gente! Modelando real! Cata esse TBT com Isadora Ribeiro. Parece que foi ontem", escreveu ela na ocasião.

Confira os cliques de Adriane Galisteu exibindo um look totalmente vermelho que escolheu para um evento: