Thalita Carauta fala sobre sexualidade no ramo da comédia: "Sapatão"

Humorista Thalita Carauta falou sobre representatividade negra e LGBTQIAP+

A atriz Thalita Carauta falou abertamente sobre sua sexualidade e afirmou que não precisou "se assumir", já que todos no meio em que está inserida já sabiam que ela é homossexual.

Atualmente, a atriz está em "Todas as Flores", novela do Globoplay, como Mauritânia. Ao jornal 'O Globo', ela contou que sua sexualidade virou assunto cinco anos atrás, quando ela interpretou Gorete em 'Segundo Sol':"Nesse período, as pessoas me questionavam: 'Caramba, então você se assumiu?' Graças a Deus, nunca precisei me esconder. Depois de muita luta das 'monas' que vieram antes de mim, acho que vivo num cenário mais favorável. Jamais fui escolhida para ser mocinha, e sempre trabalhei com humor. Nesse lugar, as pessoas estão meio que cagando para o fato de eu ser sapatão".

Representatividade nas redes sociais

A atriz já foi casada com a roteirista Aline Guimarães, com quem teve um filho, o Bento, de 9 anos. Atualmente ela namora Tay O'Hanna. "É importante que abram o Instagram e vejam uma mulher negra, atriz, lésbica, com família constituída. Uma foto que publico com meu filho diz muita coisa. É como se eu falasse: 'Você gosta do que eu faço? Então, veja, eu sou assim'. Atraio, desse jeito, olhares mais afetuosos. Afinal, é assim que sou", contou.