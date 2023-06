Zeca Pagodinho divide clique encantador com os netos: "Só amor"

O cantor Zeca Pagodinho explodiu o fofurômetro ao posar ao lado dos três netos, Noah, Miguel e Domênico

Após realizar uma turnê pelos Estados Unidos e Canadá, o cantor Zeca Pagodinho retornou ao Brasil! O período que passou fora deixou o artista com muita saudade dos netos, e assim que chegou em casa, ele fez questão de reencontrá-los.

Nesta terça-feira, 20, em seu perfil oficial no Instagram, o sambista surgiu sorridente, usando regata branca e bermuda vermelha, ao lado dos três netos: Noah, Miguel e Domênico, e celebrou o momento com os pequenos.

"Viajar e levar o samba para o mundo é bom mas voltar pra casa e receber o carinho dos netos é melhor ainda! Noah, Miguel e Domênico hoje eram só amor com o vovô Zeca que chegou de viagem depois de fazer shows lotados nos Estados Unidos e Canadá!", dizia a legenda.

Os fãs ficaram encantados com o clique entre avô e neto. "Lindos", disse uma seguidora. "Deus abençoe tua família, Zeca!", falou outra. "Que maravilha! Bem-vindo depois de tanto sucesso lá fora", comentou uma fã. "O amor mais lindo e puro", escreveu uma fã.

Confira a foto de Zeca com os netos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zeca Pagodinho (@zecapagodinho)

Primeiro passeio de metrô

Zeca Pagodinho provou que nunca é tarde para realizar um sonho! É que o cantor se divertiu muito com uma conquista pra lá de inusitada. Aos 64 anos, ele andou de metrô pela primeira vez em Los Angeles, nos Estados Unidos.

"Meu primeiro passeio de metrô", declarou o artista todo animado ao descer as escadas. Depois, ele teve um pouco de dificuldade para passar pela catraca, mas conseguiu adentrar o metrô: "Antes de entrar foi fod*", ele brincou com alguns amigos que o acompanhavam na estação. No fim do passeio, o pagodeiro comemorou: "Eu consegui, é um sonho realizado, eu andei de metrô", exclamou feliz da vida.

Na legenda da publicação, a equipe de Zeca brincou com a cena inusitada: "Existe uma primeira vez pra tudo! E hoje, em Los Angeles, foi a estreia do Zeca Pagodinho a bordo de um metrô. Será que vai virar rotina?", a assessoria do cantor escreveu com bom humor sobre a realização do sonho.

