Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas posta fotos fofas de viagem com os dois filhos

Neste sábado, 28, Thales Bretas encheu a web de fofura ao compartilhar uma série de fotos de seus filhos durante viagem.

O dermatologista compartilhou em seu Instagram fotos aproveitando uma viagem para Austrália com os filhos Gael e Romeu.

“Photo dump de selfies da alegria (e no fim da exaustão) na Austrália. Prepare o fofurômetro!”, escreveu o viúvo de Paulo Gustavo (1978-2021) na legenda da postagem com sete fotos.

Nos comentários, a atriz Regina Casé adorou as fotos e comentou: “Que lindos”. A amiga de Paulo Gustavo, Mônica Martelli também escreveu: “Que coisa linda”. E a atriz Lilia Cabral também elogiou: “Que foto linda”.

Os seguidores de Thales também adoraram as fotos do pai com os meninos. “Romeu está o xerox do papai Paulo. Lindos”, escreveu uma seguidora. Outro fã comentou: “Que lindos, o Romeu lembra muito o Paulo”.

Susto!

Nesta semana, Thales levou um susto durante a viagem com os dois meninos! O pneu do carro em que viajavam estourou.

“Nosso pneu estourou na estrada com três meninos no carro. Nunca vi alugarem carro com pneu tão ruim. Perigo para a minha família. Eu troquei, mas não documentei”, explicou o médico.