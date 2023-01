Thales Bretas passa por susto durante viagem na estrada com filhos

Pneu do médico Thales Bretas estoura durante viagem pela Austrália acompanhado dos dois filhos

O médico Thales Bretas (34) tomou um grande susto durante sua viagem pela Austrália com seus filhos, Gael e Romeu, que teve com o falecido humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021). Eles, junto de mais uma criança, estavam no carro quando o pneu do veículo alugado acabou estourando.

“Nosso pneu estourou na estrada com três meninos no carro. Nunca vi alugarem carro com pneu tão ruim. Perigo para a minha família. Eu troquei, mas não documentei”, explicou o médico, mostrando uma foto do pneu estourado.

Mesmo com o susto, Thales Bretas fez questão de ressaltar que todos estavam bem e chegaram no destino desejado. “Mas a gente chegou bem a tempo de ver essa revoada de morcegos no céu de Port Macquarie”, disse.

Thales Bretas mostra pneu - Créditos: Reprodução / Instagram

A família já está na Austrália de férias há algum tempo. Porém, os dias merecidos de descanso do médico com os pequenos estão acabando. Nesta terça-feira, 24, ele publicou um vídeo com momentos da viagem e disse: "Última semaninha de férias com a família".

Thales e Silva terminaram o relacionamento

O médico, que terminou recentemente o namoro com o cantor Silva na quinta-feira da semana passada, 12, a assessoria de imprensa de Silva confirmou o fim do relacionamento de Thales com o cantor. Os dois chegaram a passar o Réveillon juntos em Noronha.

Esse foi a primeira relação de Thales após a morte do marido, o humorista Paulo Gustavo. Ele morreu em março de 2021 vítima de Covid 19. Thales e o cantor Silva assumiram o namoro no início de setembro do ano passado no Rock in Rio quando falaram pela primeira vez sobre o relacionamento, que na época ainda estava no início. Desde lá, eles têm se mantido discretos sobre a relação.