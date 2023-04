Virginia Fonseca explode o fofurômetro ao mostrar as filhas com looks combinando

A influenciadora digital Virginia Fonseca vestiu as filhas com looks combinando e se declarou para elas nas redes sociais

Virginia Fonseca(23) explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 5, ao compartilhar uma sequência de cliques encantadores das filhas, Maria Alice (1) e Maria Flor (5 meses).

Nos cliques publicados no feed do Instagram, as meninas aparecem sentadas no chão, usando um look combinando: um vestido branco com um detalhe jeans. A caçula completou o visual com uma tiara de laço.

Já na legenda, a mamãe coruja se derreteu pelas filhas, fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe. "E que seja sempre assim, vocês duas juntinhas. Eu amo vocês demais minhas totocas, agradeço a Deus todos os dias pelo melhor presente de todos: vocês!!", declarou Virginia.

Os seguidores ficaram encantados com os cliques. "Duas princesas lindas e gostosas", disse uma fã. "Lindas. Que Deus proteja você e sua família", escreveu outra. "Os looks de milhões", comentou uma seguidora.

Confira as fotos das filhas de Virginia Fonseca com o look combinando:

Após polêmica, Evaristo Costa se desculpa com Virginia

O jornalista Evaristo Costa deu o que falar nas redes sociais ao fazer um comentário sobre a criação das filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Após a repercussão, ele usou as redes sociais para se desculpar com o casal, dizendo que não tinha a intenção de ofendê-los ao tocar no assunto.

"Queridos Virginia, Zé Felipe e família. Vi o quanto ficaram abalados com um comentário que fiz no Twitter. Já pedi desculpas de forma genérica. Mas estou aqui para direcionar minhas desculpas a vocês. Dei um google e descobri o quanto vocês já são duramente criticados por isso. Toquei numa ferida que não deveria sem conhecimento e quem sou eu, ou quem somos nós para julgar as escolhas de cada um? Principalmente em relação a criação dos próprios filhos [...]", escreveu ele em um trecho da publicação.

