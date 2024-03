Virginia e Zé Felipe aproveitam dia de atividades com filhas: "Muita alegria"

Curtindo um dia em família, Virginia Fonseca e Zé Felipe aproveitam dia de atividades e brincadeiras com filhas, Maria Alice e Maria Flor

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe estão curtindo um dia muito gostoso em família. Neste sábado, 30, o casal, que está à espera de seu terceiro filho, teve um dia de atividades e brincadeiras com suas duas filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1.

Em seu perfil oficial do Instagram, Virginia publicou um clique encantador de sua família curtindo o dia reunidos. Com suas herdeiras no colo, o casal posou para a câmera em frente a vários brinquedos das pequenas. A empresária até tentou fazer sua primogênita sorrir para a foto, mas sem sucesso.

"Que o nosso sábado seja abençoado por Deus!!! Com muita alegria e amor", escreveu a loira na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores rasgaram elogios para a família. "Amores", escreveu Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe. "Amo muito", disse um fã. "Eita família linda", declarou outro. "Maria Alice: não quero sorrir Virgínia: ah você vai sim", brincou mais um.

Zé Felipe abre o jogo sobre ter mais filhos com Virginia

O cantor Zé Felipe está à espera de se tornar pai pela terceira vez. Com isso, ele abriu o jogo sobre se tornar pai novamente após o nascimento de seu terceiro filho com a influenciadora Virginia Fonseca, o pequeno José Leonardo.

Em participação do podcast PodPah na última quarta-feira, 27, o filho de Leonardo afirmou estar aberto para ter outros herdeiros. No entanto, tudo depende da vontade de sua esposa, que já teve outras duas meninas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1.

"Vamos ser reais, pra nós, homens, é muito fácil... É virar o olhinho e meteu... Nos 9 meses que ela tava passando mal, se sentindo mal, sono, espinha, e nós estamos lá, com o pé pra cima. Depois que nasce, você cuida", confessou Zé.

No entanto, ele não descartou a possibilidade de aumentar a família após o nascimento de Zé Leonardo. "O que a Virginia aguentar, eu tô pronto para fazer. Se ela aguentar, eu dou conta. Tô preparado", afirmou o artista.