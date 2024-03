Viih Tube expõe motivo de parar com amamentação da filha: 'Perrengue'

Em nova atração de seu canal no YouTube, o 'Desabafos da Mamãe Tube', Viih Tube compartilhou o por que parou de amamentar a filha, Lua

Nesta quinta-feira, 14, Viih Tube compartilhou por que parou de amamentar a filha, Lua Di Felice, que está perto de completar um ano de idade. A influenciadora, casada com o ex-BBB Eliezer, contou que tinha o desejo de amamentar a pequena até os dois anos, mas não foi possível.

“Passei um super perrengue com a amamentação. Eu amamentei a Lua até seis meses. Confesso que mais difícil do que não ter amamentado mais, foi meu próprio psicológico. Eu me cobrava tanto para amamentar mais que cheguei ao meu limite”, iniciou Viih no Desabafos da Mamãe Tube, atração nova de seu canal do YouTube.

Ela compartilhou que Lua rejeitou o peito após passar dois dias longe da mãe. “Eu via a Lua berrando de soluçar por não querer o meu peito e querer a mamadeira, porque teve confusão de bico. Eu viajei por dois dias para fazer um trabalho fora do país e nesses dois dias foi só mamadeira, porque eu não tinha leite para estocar e dar no copinho. Achei que dois dias não iam ser o suficiente para ela esquecer o que era peito. Esqueceu na hora.”

Mesmo triste por precisar parar de amamentar, a participante do BBB 21 concluiu que era o melhor para a filha naquele momento. “Ela berrava no peito de fome, até perdia o fôlego e eu via que estava fazendo mais mal do que bem para minha filha. Ela não queria o peito, queria a mamadeira. Ela já estava com 80% de fórmula, porque eu não produzia leite suficiente. Os 20% eram muito importantes pela saúde dela e pelo vínculo, mas não era o suficiente para ela”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube se muda oficialmente para a mansão nova

Viih Tube revelou que se mudará para sua casa nova ainda nesta quinta-feira, 14. A influenciadora contou, nos Stories de seu Instagram, que estava apenas passando uns dias no local, mas agora será para valer e, depois de muitas obras, o dia oficial da mudança chegou. Confira!