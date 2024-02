Ticiane Pinheiro mostra sua filha com a herdeira caçula de Roberto Justus

Que duplinha! Ticiane Pinheiro mostra passeio de Manuella com Vicky Justus e encanta com registro fofíssimo das meninas; veja

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao mostrar sua filha caçula, Manuella, do casamento com César Talli, ao lado da herdeira mais nova de Roberto Justus com Ana Paula Siebert, Vicky Justus. Neste sábado, 03, as irmãs de Rafaella Justus se encontraram e deram um show de fofura.

Cheias de estilo, as pequenas apareceram muito amiguinhas curtindo o passeio especial. Vale lembrar que elas são as irmãs mais novas de Rafaella Justus, herdeira de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus.

"Uma amizade linda, com um grande amor em comum, a ídola @rafapinheirojustus. Não dá para aguentar!", escreveu a apresentadora da Record TV ao mostrar como as meninas são bem próximas e convivem com muito amor.

Nos últimos dias, Ticiane Pinheiro falou sobre estar menos próxima de Karina Bacchi. A esposa do jornalista global comentou como está a amizade dela após a conversão da influenciadora para uma religião.

Ticiane Pinheiro faz homenagem para Fabiana Justus

Casada atualmente com o jornalista César Tralli, Ticiane já viveu um relacionamento com Roberto Justus, pai de Fabiana, durante oito anos, com quem teve sua primogênita Rafa Justus. Em seu instagram oficial, ela publicou um vídeo emocionante com a música 'Clareou', de Diogo Nogueira, que fala de superação.

"Fa, eu já disse que te amo hoje? Tenho pensado tanto em você e essa corrente de amor que se fez ao seu redor é tão linda que me emociona! Fa, você é uma menina de luz. Tive o privilégio de conviver quase que diariamente com você por 8 anos e a cada dia eu me apaixonava mais pela pessoa linda que você é", iniciou a famosa.

E continuou: "A nossa amizade, nossa cumplicidade sempre foi muito linda e verdadeira e isso nunca mudou… Uma sempre torcendo pela outra. Evoluímos, crescemos, nos tornamos mães… Amei acompanhar você se tornando essa mulher forte, madura, incrível. Sei que passaremos por momentos difíceis, digo 'passaremos', porque essa luta é nossa, das pessoas que te amam e estão torcendo muito por você".