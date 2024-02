Ticiane Pinheiro revela como está amizade com Karina Bacchi

Distantes? Ticiane Pinheiro revela como ficou sua relação com Karina Bacchi após influenciadora se converter para religião

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu o jogo sobre como está sua amizade com Karina Bacchi após a influenciadora se converter para a religião. Em seus stories na rede social, a esposa de César Tralli respondeu a um questionamento sobre o assunto.

Um internauta perguntou se a religião adotada pela mãe de Enrico afetou a amizade delas. Afinal, a jornalista e Karina fizeram até um reality juntas, o The Simple Life. "A religião afastou você e Karina ou a amizade ultrapassou essa barreira?", escreveram.

Em resposta, Ticiane Pinheiro revelou como está o relacionamento delas após as mudanças na vida da mãe de seu afilhado. "Somos amigas da vida. Independente de religião. Não nos encontramos mais como antes, mas o carinho e o amor prevalecem. Sou madrinha do Enrico", esclareceu.

Recentemente, a herdeira de Helô Pinheiro já havia falado sobre o assunto em outro momento em sua rede social. Tempos atrás, o melhor amigo de Karina Bacchi revelou motivo de ter rompido relações com a modelo. “A Karina Bacchi era a minha melhor amiga, sempre foi desde os 18 anos. Ela entrou para a religião e ficou demais. E, tudo bem, eu respeito o momento dela, mas aquilo começou a me fazer mal”, desabafou ele em entrevista ao podcast Pode, Rê, apresentado por Renata Spallicci.

Ticiane Pinheiro faz homenagem para Fabiana Justus

Casada atualmente com o jornalista César Tralli, Ticiane já viveu um relacionamento com Roberto Justus, pai de Fabiana, durante oito anos, com quem teve sua primogênita Rafa Justus. Em seu instagram oficial, ela publicou um vídeo emocionante com a música 'Clareou', de Diogo Nogueira, que fala de superação.

"Fa, eu já disse que te amo hoje? Tenho pensado tanto em você e essa corrente de amor que se fez ao seu redor é tão linda que me emociona! Fa, você é uma menina de luz. Tive o privilégio de conviver quase que diariamente com você por 8 anos e a cada dia eu me apaixonava mais pela pessoa linda que você é", iniciou a famosa.

E continuou: "A nossa amizade, nossa cumplicidade sempre foi muito linda e verdadeira e isso nunca mudou… Uma sempre torcendo pela outra. Evoluímos, crescemos, nos tornamos mães… Amei acompanhar você se tornando essa mulher forte, madura, incrível. Sei que passaremos por momentos difíceis, digo 'passaremos', porque essa luta é nossa, das pessoas que te amam e estão torcendo muito por você".