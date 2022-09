Ticiane Pinheiro fala sobre criação das filhas com pais diferentes e união com César Tralli

Casada com César Tralli, apresentadora Ticiane Pinheiro comenta sobre criar as herdeiras com pais diferentes e atual união

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 09h34 - Atualizado às 10h29

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) decidiu bater um papo com os seguidores na noite de quinta-feira, 29, e respondeu algumas dúvidas e curiosidades dos fãs sobre sua família!

Com caixinha de perguntas nos Stories de seu Instagram, a artista do programa Hoje Em Dia, da Record, comentou sobre criar as herdeiras, Rafaella (13) e Manuella (3), com pais diferentes, já que a primogênita é fruto do relacionamento com o empresário Roberto Justus (67), e a caçula do atual casamento com César Tralli (51).

"Você acha difícil educar as meninas com pais diferentes? Ou cada um segue uma linha de educação?", questionou uma internauta. "Educar é sempre muito difícil até porque cada um foi educado de um jeito. Mas com uma boa conversa, nos entendemos e sabemos o que é melhor para a nossa filha", respondeu a loira, que também contou que as duas filhas são ciumentas.

Tici também falou sobre ser exemplo para as pequenas na alimentação: "Como eu como de tudo, elas tem o espelho em casa, que sou eu, e acabam comendo e querendo experimentar de tudo também."

No dia 02 de dezembro, Ticiane e Tralli completam cinco anos de casamento, mas estão juntos desde 2014. Questionada sobre uma viagem a sós com o maridão, ela disse: "Tínhamos planejado uma viagem só nós dois, antes da pandemia, mas daí com a pandemia, nós cancelamos e precisamos pensar novamente nisso."

Ela ainda recordou trabalhos da Globo, emissora do marido. "Apresentei o Balão Mágico na Globo com 9 aninhos, fiz Sítio do Picapau Amarelo, Novelinha da Angélica, Zorra Total, participação em Terra Nostra e em outras novelas."

Ticiane Pinheiro se derrete após ser surpreendida por César Tralli

Ticiane Pinheiro não escondeu a felicidade ao ser surpreendida pelo marido, o jornalista Cesar Tralli, nesta sexta-feira, 23. A apresentadora compartilhou uma foto em que aparece com um buquê de rosas que recebeu do amado. Ela contou que amou receber as flores, principalmente por não ser uma data comemorativa: "Ganhar flores de surpresa é sempre muito bom, ainda mais não sendo uma data especial. Te amo @cesartralli. Obrigada", declarou Tici.

