Ticiane Pinheiro se derrete após ser surpreendida por Cesar Tralli: "Te amo"

Ticiane Pinheiro (46) não escondeu a felicidade ao ser surpreendida pelo marido, o jornalista Cesar Tralli (51), nesta sexta-feira, 23.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora do programa Hoje Em Dia, da Record, compartilhou uma foto em que aparece com um buquê de rosas que recebeu do amado.

Na publicação, ela contou que amou receber as flores, principalmente por não ser uma data comemorativa. "Ganhar flores de surpresa é sempre muito bom, ainda mais não sendo uma data especial. Te amo @cesartralli. Obrigada", declarou Tici na legenda da publicação.

Mudança de casa

Ticiane e Tralli vão se mudar! Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Em Off, os dois compraram um imóvel na Rua Seridó, no bairro Jardim Europa, considerada uma das ruas mais caras e mais seguras de São Paulo. Ainda segundo a coluna, a segurança do local é tanta que, só para entrar no condomínio, demora cerca de 30 minutos.

