Thales Bretas encanta ao mostrar passeio com os filhos: "Explorando o mundo"

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o passeio que fez com Romeu e Gael

Thales Bretas encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 9, ao mostrar um passeio que fez com os filhos Romeu e Gael, de quatro anos, fruto de seu relacionamento com o humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021).

O médico dermatologista decidiu levar os filhos em uma exposição que está acontecendo em São Paulo, e ao mostrar os herdeiros admirando uma pintura, falou sobre como acha importante expandir os horizontes e a criatividade deles desde muito cedo.

"Explorando o mundo da arte com os pequenos no MASP, curtimos essa exposição do Paul Gauguin, um pintor francês pós-impressionista", explicou o famoso sobre a exposição. "Cada exposição é uma oportunidade única de expandir horizontes e estimular a criatividade desde cedo. A paternidade é também proporcionar experiências que moldarão visões de mundo. Como você introduz a arte na vida dos seus filhos?", completou ele.

