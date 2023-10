Affair?! Thales Bretas reage após flagra com Reynaldo Gianecchini

Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas explica qual é a sua relação com Reynaldo Gianecchini após flagra em jantar

O dermatologista Thales Bretas, que é o viúvo do humorista Paulo Gustavo, se pronunciou sobre os rumores de um suposto affair com o ator Reynaldo Gianecchini. No último final de semana, os dois foram flagrados pelo Jornal Extra enquanto estavam saindo de um jantar no Rio de Janeiro. Os cliques geraram especulações de que eles poderiam estar vivendo um affair. Porém, ele negou.

Em contato com o colunista Leo Dias, a equipe de Thales Bretas informou que ele é apenas amigo de Gianecchini e que estavam em um jantar com outro amigo em comum. O momento aconteceu após Thales ter ido assistir ao espetáculo de Gianecchini, A Herança, e eles foram jantar como amigos.

“Os três foram jantar - movimento normal entre amigos. No entanto, Danilo não aparece nas fotos porque foi embora minutos antes e o registro foi feito somente com o ator e o médico”, informou a equipe do dermatologista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Filhos de Paulo Gustavo são flagrados com o pai Thales Bretas

O dermatologista Thales Bretas curtiu uma viagem na companhia dos seus filhos, Romeu e Gael, frutos do casamento com Paulo Gustavo, e com a babá da família há pouco tempo. Eles foram fotografados ao circularem em um aeroporto na véspera do feriado da Independência e esbanjaram fofura.

As crianças roubaram a cena ao mostrarem o quanto já cresceram nos últimos tempos. Romeu e Gael apareceram andando de mãos dadas com os adultos enquanto eram fotografados pelos paparazzi.

Vale lembrar que os dois meninos fizeram aniversário no mês de agosto e receberam homenagens de Thales Bretas nas redes sociais. Os dois completaram 4 anos de vida e foram gerados por meio da barriga de aluguel.