Thais Fersoza responde se pretende ter mais filhos com Michel Teló

Mãe de Melinda e Teodoro, a apresentadora Thais Fersoza respondeu os seguidores sobre planos de aumentar família com Michel Teló

Na última quinta-feira, 8, a apresentadora do Bate-Papo BBB, Thais Fersoza respondeu algumas dúvidas dos seus seguidores em seu perfil oficial no Instagram. Ela, inclusive, contou se ela e o marido, Michel Teló, tem planos de aumentar a família.

Muitos seguidores questionaram se ela estaria grávida, mas por meio de seus stories, Thais negou os rumores. "Não pensamos em ter mais filhos, estamos muito felizes com a nossa duplinha, muito gostoso, a gente tem essa sensação de família completa", respondeu.

Thais e Michel são pais de Melinda, de 7 anos e Teodoro, de 6. Ela ainda compartilhou que colocou DIU e por esse motivo não estão se programando para dar um irmãozinho para as crianças. "A ideia é que sigamos nós quatro mesmo", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Michel Teló recorda Carnaval em que conheceu Thais Fersoza

Para Michel Teló o Carnaval vem com um "sabor especial". Prestes a desfilar com o Bloco Bem Sertanejo pela primeira vez em Belo Horizonte, Minas Gerais, o cantor não esconde a animação para o feriado e ainda recorda o momento em que conheceu sua esposa, Thais Fersoza.

"Sempre gostei de assistir aos desfiles, de acompanhar tudo, de ver os blocos, a energia da galera", conta Michel Teló, à CARAS Brasil. "Inclusive conheci a Thais em um Carnaval, então tem um sabor especial para mim. Nos conhecemos na Sapucaí [no Rio de Janeiro], em um camarote, em 2012."

Neste ano, o cantor sertanejo irá desfilar com seu bloco todos os dias do Carnaval. A maratona começa neste sábado, 10, em Recife (PE); segue pelo domingo, 11, em São Paulo (SP); segunda-feira, 12, em Belo Horizonte (MG); e, por fim, em Balneário Camboriú (SC) na terça, 13.

"É demais [levar o sertanejo para o Carnaval]. Em São Paulo, em todos os anos que levamos o Bloco Bem Sertanejo, a turma se divertiu demais, dançou e cantou todas as modas. Fico feliz demais com o jeito que o público me recebe e curte o nosso bloco."