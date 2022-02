Thaís Fersoza brinca com bolinhas de sabão na companhia dos filhos: ''Que delícia de manhã!''

Thaís Fersoza mostrou um momento divertido que viveu com os filhos, Teodoro e Melinda, enquanto brincavam com bolinhas de sabão

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 13h13

Nesta quinta-feira, 3, Thaís Fersoza (37) decidiu usar suas redes sociais para exibir uma manhã divertida que viveu ao lado dos filhos, Melinda (5) e Teodoro (4).

A atriz publicou um clique onde ela aparece se divertindo com os pequenos, enquanto eles brincavam com bolinhas de sabão, enquanto ainda usavam pijaminhas estilosos.

Na legenda, ela falou com carinho do momento, se derretendo pelos herdeiros: "Pijaminha e bolha de sabão… tem coisa melhor? Que delícia de manhã! Sério... eu amo que eles ainda usam esses macacões…. Acho a maior gostosura! Vem ver a festa de bolhas no stories!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que família linda!", disse um. "Muita fofura!", falou outro. "Que belezinhas!", escreveu um terceiro.

Momento família!

Recentemente, Thaís publicou alguns cliques onde aparece com sua família, curtindo os parques de Orlando, nos EUA e chamou atenção ao mostrar sua irmã mais velha.

"Há anos eu tento trazer ela pra passar uns dias de férias com a gente e nunca deu certo… mas esse ano foi especial! Conseguimos trazer a dinda! Finalmente! Foi rápido mas foi incrível, um sonho realizado mesmo… pra todos nós!", escreveu ela na ocasião, comemorando o momento.

Confira a manhã divertida que Thaís fersoza viveu ao lado dos filhos enquanto brincavam com bolinha de sabão: