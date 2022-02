Em viagem, Thais Fersoza faz fotos raras com a irmã: ''Sonho realizado''

Thais Fersoza compartilhou fotos de momento com a família e encantou ao mostrar a irmã mais velha

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 12h55

De férias, Thais Fersoza (37) está aproveitando os parques em Orlando, nos EUA, com a família.

Nesta quarta-feira, 02, a apresentadora dos bastidores do The Voice+ compartilhou mais cliques do momento e chamou a atenção ao mostrar sua irmã mais velha.

"Ela é minha irmã mais velha... mas eu cuido dela como se fosse mais nova... rsrs eu defendo, eu protejo, ai de quem se meter com ela… rsrs", disse ela.

"Há anos eu tento trazer ela pra passar uns dias de férias com a gente e nunca deu certo… mas esse ano foi especial! Conseguimos trazer a dinda! Finalmente! Foi rápido mas foi incrível, um sonho realizado mesmo… pra todos nós! Irmãzilda @lolasantos17 muito obrigada por ter conseguido organizar as coisas pra que fosse possível viu? A gente amou muito ter você aqui!", contou a famosa.

Ainda recentemente, Thais Fersoza esbanjou amor e paixão ao compartilhar fotos marcantes com Michel Teló (41) para celebrar o aniversário do esposo.

Veja as fotos de Thais Fersoza com a irmã: