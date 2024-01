Tata Werneck encanta ao surgir em cliques inéditos com a filha: "Minha vida"

A atriz e apresentadora Tata Werneck explodiu o fofurômetro das redes sociais ao postar novas fotos com a filha, Clara Maria

Tata Werneck encantou os seguidores das redes sociais neste domingo, 14, ao compartilhar uma sequência de fotos com a filha, Clara Maria, de 4 anos, fruto de seu casamento com o ator Rafael Vitti.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz, que está no ar na novela Terra e Paixão, da TV Globo, contou que a herdeira pediu para ser fotografada também. Nos cliques, a artista aparece toda produzida, com um look todo preto, já Clara está usando um vestido e chinelo.

"'Mamãe posso tirar também?'. 'Pode. Desde que pague metade do valor ao fotógrafo'", brincou a mamãe coruja, que em seguida se declarou para a filha: "Amor da minha vida", afirmou. Os fãs encheram a postagem de elogios. "Lindas", disse uma seguidora. "Ela é perfeita", escreveu outra. "Boneca mais linda", comentou uma fã.

Mais cedo, Tata celebrou 7 anos ao lado de Rafa Vitti, e fez questão de celebrar. "7 anos juntos! 7 anos achando você o homem mais lindo do mundo depois do Bruno Mars. 7 anos tentando entender como alguém pode acordar bonito se eu acordo parecendo que corri a meia maratona com obstáculos. 7 anos que eu acho que não vai dar certo. 7 anos que reclamo que você não gosta de fofoca e eu gasto todo meu pacote de dados ligando pras minhas amigas. Que eu não consigo ter um desodorante porque você leva. Que eu admiro sua relação com os animais [...]. Que eu aprendo com você pequenas coisas que deveria ter aprendido quando era pequena, apesar de ainda ser pequena", escreveu ela em um trecho.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Tata Werneck faz pedido inusitado para Boninho

A atriz e apresentadora Tata Werneck surpreendeu os internautas ao fazer um pedido especial para Boninho sobre o BBB 24, da Globo. Ele relembrou um vídeo de quando ela entrou na casa do reality show há alguns anos.

Na época, Tata esteve em uma dinâmica no reality show para interpretar a personagem Valdirene, que fazia parte da novela Amor à Vida, de 2014. No Instagram, Boninho relembrou o vídeo de quando a personagem foi eliminada do reality e saiu carregada. Ao ver o post, Werneck fez questão de responder com direito a um pedido especial. "Te imploro. Me deixa falar frases aleatórias para eles ficarem pensando uma semana?", pediu ela. Confira!