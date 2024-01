Tata Werneck faz pedido inusitado para Boninho: ‘Te imploro’

Boninho relembra vídeo de quando Tata Werneck entrou na casa do Big Brother Brasil e ela aproveita para fazer um pedido para o BBB 24

A atriz e apresentadora Tata Werneck surpreendeu os internautas ao fazer um pedido especial para Boninho sobre o BBB 24, da Globo. Neste domingo, 7, ele relembrou um vídeo de quando ela entrou na casa do reality show há alguns anos.

Na época, Tata esteve em uma dinâmica no reality show para interpretar a personagem Valdirene, que fazia parte da novela Amor à Vida, de 2014. No Instagram, Boninho relembrou o vídeo de quando a personagem foi eliminada do reality e saiu carregada.

“Essa foi uma experiência incrível! Obrigado Tata Werneck e Walcyr Carrasco, vocês se jogaram no BBB. BBB 24 tem mais! Será que Valdirene ou Tata voltam? Façam suas apostas”, disse ele. Ao ver o post, Werneck fez questão de responder com direito a um pedido especial.

“Te imploro. Me deixa falar frases aleatórias para eles ficarem pensando uma semana?”, pediu ela. Atualmente, Tata Werneck interpreta a personagem Anely na novela Terra e Paixão, da Globo.

Tata Werneck relembra previsão sobre sua vida

A apresentadora Tata Werneck surpreendeu ao contar que recebeu a previsão de um astrólogo sobre o seu casamento com o ator Rafael Vitti. Os dois estão casados desde 2019 e são pais de uma menina, Clara Maria, que acaba de completar 4 anos de idade.

No programa Assim Como a Gente, de Fátima Bernardes, no GNT, Tata contou que um astrólogo disse que ela iria conhecer um homem com iria se casar pouco antes dela conhecer o atual marido. “Fui em um astrólogo. E um ano antes ele me falou: ‘Em janeiro você vai conhecer o cara que você vai se casar’. Fui em um negócio e encontra o Rafa de regata, e falei: ‘Não, imagina. É o menino de Malhação. Jamais’”, contou ela.

Então, a artista ligou de novo para o astrólogo. “Eu falei: ‘Olha, conheci um menino de Malhação’, e o profissional disse que era ele. Mas é Rafa Vitti!. A gente fez verdade ou consequência, e aí ele [Rafa] falou assim: ‘O que eu posso fazer? Eu tenho 22 anos, fico excitado o dia inteiro’, algo assim. Aquilo ficou na minha cabeça, Fátima! Você está entendendo?”, relembrou.

“Ele ficou dois meses atrás de mim, e eu falei: ‘Não quero!’. Só que aí eu já estava apaixonada. Eu fui pra Disney com o Paulo Gustavo, e o Paulo disse: ‘Você já está gostando dele, Tata’. Eu voltei antes, em um voo com a Larissa Manoela. Eu lutei muito contra isso. Essa coisa do mais novo, me zoavam muito. Eu ficava envergonhada de estar com um cara mais novo”, completou.

Werneck ainda relembrou o que falou para Rafa. “E também falava para ele: ‘Você tem que viver muita coisa que eu já vivi, sabe? Eu não quero que você pule essas etapas’. Eu terminei com ele antes de começar a namorar. Eu falei: ‘Acabou’. E ele: ‘Mas a gente não tem nada’. Mas eu quero dizer que acabou’, respondi. Eu queria tirar aquilo da minha frente”. Mesmo assim, o romance engatou e eles estão juntos até hoje.