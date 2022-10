Solange Couto mostra foto inédita com o filho caçula, Benjamin

Ele cresceu! Filho caçula de Solange Couto aparece grandão em nova foto com a mãe e ela diz: 'Meu neném'

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 09h14

A atriz Solange Couto (65) explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta semana ao mostrar uma nova foto com o filho caçula, Benjamim (11), fruto da relação com Jamerson Andrade. Os dois apareceram sorridentes e abraçados em uma foto feita em um dia de sol.

Na legenda, a estrela comentou: “Meu neném. Lindo né? Um início de semana incrível e feliz. Beijos da Sol”.

Nos comentários, os fãs comentaram sobre a família. “Como ele está grande!”, disse um seguidor. “Muito lindo como a mãe”, escreveu outro. “Família linda”, declarou mais um. “Crescendo muito, um rapazinho lindo”, declarou outro.

Benjamim completou 11 anos de vida em agosto deste ano.

Solange Couto relembra dificuldade financeira

Recentemente, a atriz Solange Couto relembrou que gastou suas economias na época da pandemia e precisou ficar um tempo morando no Retiro dos Artistas.

"Fui para lá porque fiquei dura mesmo. Morava em Pernambuco e vim para Rio trabalhar, iria gravar novela e fazer uma campanha para supermercado. Aí veio a pandemia. Tinha alugado imóvel, mas não tinha mais como pagar. Gastei minhas reservas até onde pude", disse ela.

Então, ela contou sobre o convite para morar no Retiro. "Fui no retiro resolver um problema da minha mãe, contei o que estava acontecendo comigo e me convidaram para morar lá. Fiquei o tempo que precisava. Eles me acolheram da melhor forma possível, no momento que precisava. Só tenho a agradecer", declarou.