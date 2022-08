Solange Couto relembra dificuldade financeira e período morando no Retiro dos Artistas

Solange Couto revela que ficou no Retiro dos Artistas quando teve um período de dificuldade financeira durante a pandemia

A atriz Solange Couto (65) abriu o coração ao relembrar o perído em que ficou morando no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, durante a pandemia de Covid-19. Ela contou que foi para o local por causa de dificuldade financeira e sua mãe já morava lá.

"Fui para lá porque fiquei dura mesmo. Morava em Pernambuco e vim para Rio trabalhar, iria gravar novela e fazer uma campanha para supermercado. Aí veio a pandemia. Tinha alugado imóvel, mas não tinha mais como pagar. Gastei minhas reservas até onde pude", disse ela.

Então, ela contou sobre o convite para morar no Retiro. "Fui no retiro resolver um problema da minha mãe, contei o que estava acontecendo comigo e me convidaram para morar lá. Fiquei o tempo que precisava. Eles me acolheram da melhor forma possível, no momento que precisava. Só tenho a agradecer", declarou.

