Rafaella Justus comove com fotos de sua infância: ''Fofa''

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, comove ao exibir fotos fofissimas de quando era pequena

A filha de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus, Rafaella Justus, de 14 anos, encantou ao exibir fotos fofas de sua infância. Nesta quinta-feira, 12, a adolescente entrou no clima de Dia das Crianças e comoveu ao resgatar cliques de quando era pequena.

Usando fantasias e fazendo poses, a herdeira mais velha da apresentadora do Hoje em Dia explodiu o fofurômetro com as lembranças especiais. "Mini Rafa passando na sua timeline para desejar um FELIZ DIA DAS CRIANÇAS", disse ela na legenda.

Nos comentários, a garota, que já está planejando sua festa de 15 anos, recebeu vários elogios. "Meu amor", escreveu a mãe. "Fofa", disse a irmã, a influenciadora Fabiana Justus. "Minha fofinha! Amei todas essas fases ao seu lado!", falou o pai.

Recentemente, a jovem curtiu uma viagem de férias com Ticiane Pinheiro e César Tralli. Na praia espanhola, ela impressionou ao surgir com uma bolsa de mais de R$ 10 mil para compor seu look de banho.

Ticiane Pinheiro divide opiniões ao mostrar look da filha para festa

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou fotos em seu feed na rede social ao lado da filha mais velha, Rafaella Justus, de 14 anos, no aniversário de 15 anos da herdeira de Marcos Mion. Neste sábado, 23, ela mostrou melhor a produção que fizeram para marcar presença no evento em um hotel de luxo, em São Paulo, e dividiu opiniões com o modelo escolhido por Rafa.

"Minha companheira de festa. Mini me, Rafa, ontem na festa de 15 anos da Doninha", escreveu a jornalista na legenda. Nos comentários, a dupla recebeu vários elogios, mas recebeu mensagens opinando sobre o look da adolescente. "Rafa tá usando roupas que não é pra sua idade", disseram. "Não é crítica, mas a roupa da Rafa poderia ser um estilo mais jovem. Mas ela é linda", falaram. "Ela está linda, mas poderia estar usando um vestido de festa elegante, mais jovial combinaria mais com a idade dela", comentaram.