Rafa Justus celebra o aniversário da irmã caçula, Vicky: ''Você sempre me alegra''

Amor de irmã! Rafa Justus presta homenagem ao comemorar 2 aninhos da caçula, Vicky

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 12h33

A casa de Justus está em festa nesta terça-feira, 17! Isso porque Vicky (2), a caçulinha da família, está ficando mais velha.

Sem nunca esconder o quanto é apaixonada por seus parentes, é claro que Rafa (12) aproveitou a data para se declarar.

No Instagram, a filha de Roberto (67) e Ticiane Pinheiro (45) publicou um registro especial ao lado da irmãzinha.

“Vicky! Minha pepê! Hoje é o seu dia! Dia da pessoa que me fez ser ainda mais feliz como irmã mais velha! Você é luz na minha vida, amo brincar de ‘conde’ (esconder) com você, por mais que você sempre grite e o papai ache a gente, eu ainda amo!”, brincou no começo da legenda.

“Você é nota mil, você sempre me alegra não importa o momento! Eu te amo muito! Sua ‘ima’ ou ‘Apa’ vai sempre estar ao seu lado para você contar pra tudo! Te amo”, afirmou a menina ao final.

Vale ressaltar que o empresário também é pai de Ricardo (35), Fabiana (35) e Luiza (29). A bebê é fruto de seu casamento com Ana Paula Siebert (34).

Confira a homenagem feita por Rafa Justus no aniversário de Vicky: