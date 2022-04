Celebrando 7 anos de casamento, Ana Paula Siebert e Roberto Justus viajam para a Dinamarca

Ana Paula Siebert e Roberto Justus postam registros românticos durante viagem de aniversário de casamento

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 13h10

O clima é de festa -e amor- para Ana Paula Siebert (34) e Roberto Justus (66)!

Completando 7 anos de casados, os dois decidiram fazer uma viagem romântica. E, o destino escolhido por eles foi a Dinamarca.

Nesta quarta-feira, 20, cada um deles usou seu Instagram para publicar cliques fofos ao passearem por Copenhagen.

No clique compartilhado pela loira, eles apareceram na frente de casinhas coloridas. E, na do empresário, os pais de Vicky (1) posaram com o mar ao fundo.

“Aqui estamos na Dinamarca, comemorando mais um ciclo juntos…”, começou a influenciadora na legenda de seu post. “Te amo, Justus. (Até perdoei a piadinha dos stories [risos])”.

Já o apresentador escreveu: “Viagem em comemoração aos nossos 7 anos de casados! O amor está no ar!”.

Confira as fotos de Ana Paula Siebert e Roberto Justus na Dinamarca:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)